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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 09:03 BJT

我的钢铁网：1月9日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自1月9日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,870万吨，环比上周统计数据小增46万吨，同口径库存9,422万吨；其中澳矿5,008万吨，巴西1,756万吨，印度53万吨，贸易矿3,137万吨，精粉485万吨，球团278万吨，块矿9195万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,130.5万吨，环比上周增4.5%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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