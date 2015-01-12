中国经济：农村土改试点2017年底前完成，将建集体经营性建设用地入市制度

路透北京1月12日 - 中国农村土地制度改革即将进入试点阶段。中央日前印发开展农村土地制度改革试点的意见指出，将建设集体经营性建设用地入市制度，探索缩小土地征收范围，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制等。

央视周末新闻联播报导指出，试点将在新型城镇化综合试点和农村改革试验区中选择，封闭运行，确保风险可控。试点工作将在2017年底完成。

中央印发的《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》并提出，在农村集体经营性建设用地入市改革方面，要探索完善用地产权制度，赋予农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股权能；明确农村集体经营性建设用地入市范围和途径；建立健全市场交易规则和服务监管制度等。

在农村宅基地制度改革方面，要完善宅基地权益保障和取得方式，探索农民住房保障在不同区域户有所居的多种实现形式；对超标准占用宅基地和一户多宅等情况，探索实行有偿使用；以及进城落户农民在本集体经济组织内部自愿有偿退出或转让宅基地等。

开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度这三项改革，是十八届三中全会提出的明确任务。人民日报周末援引国土部部长姜大明称，探索健全程序规范、补偿合理、保障多元的土地征收制度；同权同价、流转顺畅、收益共享的农村集体经营性建设用地入市制度；依法公平取得、节约集约使用、自愿有偿退出的宅基地制度。

“农村土地制度改革必须审慎稳妥，在改革试点上，要恪守小范围试点、依法改革和封闭运行。”姜大明强调，改革要坚持小范围试点，统筹东、中、西部和东北地区，兼顾不同发展阶段和模式，主要在新型城镇化综合试点和农村改革试验区中安排，选择若干有基础、有条件的县或县级市开展。

他并指出，试点涉及突破相关法律条款，需要由国务院提请全国人大常委会授权，允许试点地区在试点期间暂停执行相关法律条款。坚持封闭运行。试点严格限制在经法律授权的县（市）开展，非试点地区不要盲目攀比，擅自行动，确保试点封闭运行，风险可控。