永安期货：中国期指持仓急剧下降，多头止损离场

中美贸易：中美两国加速恢复美国牛肉进口的谈判，有望6月初达成协议
路透芝加哥5月19日 - 美国农业部周五表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
上周期指主力合约在开年首个交易日创下新高后，维持高位盘整走势，上周五期指冲高回落，主力合约收盘报3528.0点，周跌幅1.81%。量能方面，期指四个合约总持仓量上周一增加2万手至24万手附近，随后连续四个交易日资金呈现小幅流出状态。上周五主力合约持仓峰值并没有超过前一交易日，反而在随后指数急跌过程中持仓量急剧下降，盘后总持仓下降1.6万手至21.3万手，节后增量资金已全部流出。
这说明目前多头信心并不充足，在指数出现较大波动时止损意愿较强。期指持仓下降的同时，成交量有所放大，成交持仓比回升至9.54，高于周均值7.49。总体来看，上周资金撤离使得指数上涨动力不足，重心有所下移。量增仓减，前期入场多单有止损离场迹象。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透芝加哥5月19日 - 美国农业部周五表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。
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