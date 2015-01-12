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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 09:16 BJT

中信期货：上期有色金属指数弱势下探，品种分化态势或延续

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

有色指数上周弱势下探，1月6日一度下行至2530.11，创下近期新低，与2014年的最低点2504.62已十分接近。上周最终收于2543.57，较前周下滑21.59，跌幅0.84%。上周有色指数的弱势表现，受到了宏观不利因素叠加的影响。希腊退欧风险升温、美元指数走强、原油价格继续大幅下挫，以及中国PPI同比跌幅持续扩大，对整体金属市场形成了明显压制。且从基本面来看，铜供需偏弱格局不改；铝由于能源价格下行，成本支撑下降；锌基本面偏强，但上周受宏观环境主导也出现了一定的调整；铅表现相对抗跌，但上行动力不足。

本周主要宏观数据和事件较少，主要关注中国2014年12月的贸易数据，以及美国、欧洲12月的CPI数据。且短期仍需重点关注希腊退出欧元区、美元指数走强以及原油价格下挫等宏观风险因素的变动，以及其对金属市场的可能影响。品种上，分化态势或延续，铜铝或仍略弱，铅较为抗跌，锌相对偏强。基于此，预计有色金属指数短期以弱势运行态势为主，关注下方2500位置是否存在支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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