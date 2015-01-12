中信期货：上期有色金属指数弱势下探，品种分化态势或延续

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
有色指数上周弱势下探，1月6日一度下行至2530.11，创下近期新低，与2014年的最低点2504.62已十分接近。上周最终收于2543.57，较前周下滑21.59，跌幅0.84%。上周有色指数的弱势表现，受到了宏观不利因素叠加的影响。希腊退欧风险升温、美元指数走强、原油价格继续大幅下挫，以及中国PPI同比跌幅持续扩大，对整体金属市场形成了明显压制。且从基本面来看，铜供需偏弱格局不改；铝由于能源价格下行，成本支撑下降；锌基本面偏强，但上周受宏观环境主导也出现了一定的调整；铅表现相对抗跌，但上行动力不足。
本周主要宏观数据和事件较少，主要关注中国2014年12月的贸易数据，以及美国、欧洲12月的CPI数据。且短期仍需重点关注希腊退出欧元区、美元指数走强以及原油价格下挫等宏观风险因素的变动，以及其对金属市场的可能影响。品种上，分化态势或延续，铜铝或仍略弱，铅较为抗跌，锌相对偏强。基于此，预计有色金属指数短期以弱势运行态势为主，关注下方2500位置是否存在支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。