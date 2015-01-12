《中国重要政经日程》--1月12日

==========================今日重要政经日程==========================

1/12(周一)

*--国家卫生计生委就2014年卫生计生工作进展和2015年重点工作等在国新办举办发布会。

==========================近期重要政经日程==========================

1/11(周日)

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

1/15(周四)

--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。

*--由中关村股权投资协会主办的“2015国际视野下的创新与资本论坛”将在北京举行。

1/17（周六）

*--“第十九届（2015年度）中国资本市场论坛”定在中国人民大学召开。主题为“中国资本市场：开放与国际化”。

*--第六届中国商业领袖论坛在上海举行。

1/26(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

9/18（周五）

*--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程