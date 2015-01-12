期货日报：大连豆粕短期下方支撑强劲，南美天气等题材影响持续

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
元旦假期，CBOT大豆期货大幅下跌导致连豆粕期货节后大幅跳空低开，主力1505合约最低至2802元/吨。然而，伴随着CBOT大豆期货的快速反弹，连粕1505合约终究没能跌破2800元/吨的整数关口，重返2800—2880元/吨区间展开振荡走势。
虽然南美部分地区的大豆开始收割，但是出口量尚未进入高峰期，因此南美供应的压力不会成为短期大豆期货市场的主旋律，这也是近期CBOT大豆期货在1000美分/蒲式耳和连豆粕期货在2800元/吨都获得偏强技术性支撑的原因。如果市场缺乏新的信息，那么豆粕期货区间盘整的行情将难以改变。如果交易者对南美天气、美豆库存下调等题材的担忧升温，那么豆粕期货有可能出现温和反弹行情。综上所述，短期豆粕期货下方支撑较强，建议逢低参与反弹行情，长线投资者可继续持有空单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。