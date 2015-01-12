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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 09:22 BJT

期货日报：大连豆粕短期下方支撑强劲，南美天气等题材影响持续

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

元旦假期，CBOT大豆期货大幅下跌导致连豆粕期货节后大幅跳空低开，主力1505合约最低至2802元/吨。然而，伴随着CBOT大豆期货的快速反弹，连粕1505合约终究没能跌破2800元/吨的整数关口，重返2800—2880元/吨区间展开振荡走势。

虽然南美部分地区的大豆开始收割，但是出口量尚未进入高峰期，因此南美供应的压力不会成为短期大豆期货市场的主旋律，这也是近期CBOT大豆期货在1000美分/蒲式耳和连豆粕期货在2800元/吨都获得偏强技术性支撑的原因。如果市场缺乏新的信息，那么豆粕期货区间盘整的行情将难以改变。如果交易者对南美天气、美豆库存下调等题材的担忧升温，那么豆粕期货有可能出现温和反弹行情。综上所述，短期豆粕期货下方支撑较强，建议逢低参与反弹行情，长线投资者可继续持有空单。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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