期货日报：大连豆粕短期下方支撑强劲，南美天气等题材影响持续

虽然南美部分地区的大豆开始收割，但是出口量尚未进入高峰期，因此南美供应的压力不会成为短期大豆期货市场的主旋律，这也是近期CBOT大豆期货在1000美分/蒲式耳和连豆粕期货在2800元/吨都获得偏强技术性支撑的原因。如果市场缺乏新的信息，那么豆粕期货区间盘整的行情将难以改变。如果交易者对南美天气、美豆库存下调等题材的担忧升温，那么豆粕期货有可能出现温和反弹行情。综上所述，短期豆粕期货下方支撑较强，建议逢低参与反弹行情，长线投资者可继续持有空单。(完)