更新版 1-欧元区经济：欧洲央行考虑风险分担的混合式量化宽松计划--消息

**棘手的任务**

美联储、日本央行和英国央行已经借助量化宽松政策来振兴经济，但欧元区对银行业的依赖程度更大且没有统一的财政管理，量化宽松更难以推行。

德国央行对这类举措的反对态度最为坚决。德国作为欧元区最大的经济体，担心最终要为其他成员国累积的风险买单。还有一个担心是，量化宽松政策可能降低危机国家的改革积极性。

德国央行总裁魏德曼表示，他认为目前没有必要采取进一步刺激举措，即便去年12月通胀率自2009年以来首次变为负值；他同时还质疑量化宽松政策的效果。

欧洲央行一位消息人士表示，由于引入对风险分担的考虑，德国方面对量化宽松的反对声正在出现“一定程度的”软化。

根据危机最严重时期推出的证券市场计划(SMP)，欧洲央行和各国央行购买希腊、爱尔兰和葡萄牙等国的公债，前提是按照各国占欧洲央行的资本额比重分担未来的获利或损失。

现在这种做法又成了一个选项，但还是很难让德国央行高兴。德国央行提议的是，各国央行应各自购买本国政府发行的公债，以便将风险限制在有关国家之内。

第一位央行消息人士预期，最终可能采取一种混合机制，欧洲央行购买一部分，但“很大一部分债券还是由本国央行来购买”。

第二位消息人士说，比如，欧洲央行购买的比重可能占到20-40%左右。

他估计整体计划规模约为5,000亿欧元，但他强调，要确定提振通胀预期需要多大规模的计划，仍在测算之中。

另外两位消息人士表示，目前尚不确定欧洲央行是否会宣布总体购债规模，还是每月设定购债上限，但不设定结束购债的期限。

法律方面的限制可能要求欧洲央行给购债计划设定一个上限。欧洲最高法院一位颇有影响力的顾问将在1月14日对之前提出的一个类似购债计划发表观点。(完)