光大期货：上海螺纹钢期货尚有一跌，钢厂套保盘或大量介入

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
以下内容节选自1月12日的《期货日报》：
近期，螺纹钢期现货价格显着背离，现货市场连创新低，而期货市场1505合约却相对抗跌。不过，随着1505合约对现货转向升水，迫于销售压力，套保盘大量介入的可能性增加，螺纹钢或再度跌破2500元/吨。
中物联钢铁委员会发布2014年12月钢铁行业PMI指数为44.1%，连续8个月处于50%的荣枯线以下，显示钢铁行业整体依然低迷。同时，现货市场连创新低，淡季需求进一步弱势，加上行业资金紧张加剧，令厂商不断低价抛售。目前北京市场螺纹钢现货价位已跌至2320元/吨（理计），素有钢材“风向标”的唐山钢坯更是跌至2060元/吨，螺纹钢远月合约对现货重现升水结构，钢厂迫于销售压力逢高套保意愿增强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。