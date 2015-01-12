光大期货：上海螺纹钢期货尚有一跌，钢厂套保盘或大量介入

以下内容节选自1月12日的《期货日报》：

近期，螺纹钢期现货价格显着背离，现货市场连创新低，而期货市场1505合约却相对抗跌。不过，随着1505合约对现货转向升水，迫于销售压力，套保盘大量介入的可能性增加，螺纹钢或再度跌破2500元/吨。

中物联钢铁委员会发布2014年12月钢铁行业PMI指数为44.1%，连续8个月处于50%的荣枯线以下，显示钢铁行业整体依然低迷。同时，现货市场连创新低，淡季需求进一步弱势，加上行业资金紧张加剧，令厂商不断低价抛售。目前北京市场螺纹钢现货价位已跌至2320元/吨（理计），素有钢材“风向标”的唐山钢坯更是跌至2060元/吨，螺纹钢远月合约对现货重现升水结构，钢厂迫于销售压力逢高套保意愿增强。(完)

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