《分析》油价崩溃推升亚洲公债，但各央行未必降息埋下隐忧

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
**经济表现相互矛盾**
尽管外界担心物价涨幅减少、经济成长不均衡，以及希腊可能再次需要紧急救助，但高增长发生的可能性或将体现为股市守住涨幅。
虽然2015年开局不稳，但亚洲股市 过去三个月累计涨6%。
“我们明显处于通缩边缘，但股市尚未崩跌，”美银美林策略师Claudio Piron称，“有些因素令我们想起亚洲金融危机，油价下跌、美元走强及公债强劲上升，所有这些似乎都预示着凶险。”
除去泰国以外，亚洲无一家央行明确表示需要放宽政策。
除印尼和马来西亚以外的亚洲国家通胀大幅放缓；这两个国家2014年底刚刚削减了燃料补贴。
尽管菲律宾消费者物价今年远低于央行预计的3%平均增幅，但决策者的言论暗示，市场最乐观的预期可能是央行将维持利率不变。
另一方面，受益于国内油价上涨，印尼通胀率是官方对今年预估区间的近两倍。
ING的Condon预计，亚洲任一家央行都不会对油价下跌及通胀放缓匆忙作出反应，反而会说他们可能准备像欧洲央行及美联储那样，准备忍受物价涨幅下降。
“情况有些不对称，低于通胀率目标是可以的，但不能高过它，我想，这也是亚洲的情况。”
一些市场人士意识到这一倾向，这可能是亚洲债市内短期债券收益率变化不大的原因。但投资者要留意到，较长期债券收益率在2015年可能就凶多吉少了。(完)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。