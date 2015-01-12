《分析》油价崩溃推升亚洲公债，但各央行未必降息埋下隐忧

**经济表现相互矛盾**

尽管外界担心物价涨幅减少、经济成长不均衡，以及希腊可能再次需要紧急救助，但高增长发生的可能性或将体现为股市守住涨幅。

虽然2015年开局不稳，但亚洲股市 过去三个月累计涨6%。

“我们明显处于通缩边缘，但股市尚未崩跌，”美银美林策略师Claudio Piron称，“有些因素令我们想起亚洲金融危机，油价下跌、美元走强及公债强劲上升，所有这些似乎都预示着凶险。”

除去泰国以外，亚洲无一家央行明确表示需要放宽政策。

除印尼和马来西亚以外的亚洲国家通胀大幅放缓；这两个国家2014年底刚刚削减了燃料补贴。

尽管菲律宾消费者物价今年远低于央行预计的3%平均增幅，但决策者的言论暗示，市场最乐观的预期可能是央行将维持利率不变。

另一方面，受益于国内油价上涨，印尼通胀率是官方对今年预估区间的近两倍。

ING的Condon预计，亚洲任一家央行都不会对油价下跌及通胀放缓匆忙作出反应，反而会说他们可能准备像欧洲央行及美联储那样，准备忍受物价涨幅下降。

“情况有些不对称，低于通胀率目标是可以的，但不能高过它，我想，这也是亚洲的情况。”