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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 09:44 BJT

金属期市：伦敦期铜陷于四年半低位附近，因需求疑虑罩顶

美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少表明，就业市场供应收紧的最新迹象尚未给劳动者带来很大的裨益。

欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。

铜交易商紧张地关注6,000美元和5,500美元的两大笔卖出期权，随着铜价跌至2010年来最低点，他们担心这可能加速铜市数年来的最长颓势。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，1月6日止当周，对冲基金和基金经理增加铜合约空头。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李爽 审校 于春红/孙茉莉)
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