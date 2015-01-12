《分析》美国股市开始有涨有落，意味低波动时代结束

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
从2013年开始，标准普尔500指数的每日平均交投区间为15点；这数字在过去三周跳增至25点。
洛杉矶Capital Market Laboratories董事长Ophir Gottlieb表示，标准普尔500指数期权未平仓合约快速升高，显示许多投资人正在对股市多仓进行避险，臆测标普指数短线可能进一步下跌。
散户经纪商TD Ameritrade Holding Corp首席市场策略师J.J. Kinahan表示，交易员正在买进2月与3月执行价25的VIX买权。波动率指数最新报17.82，因此这些买权暗示预期波动率大幅上扬。
“我们开始看到许多人买进波动率指数，几乎像是一种资产类别，”Kinahan表示。
杠杆ETF的交易也出现相同情况，这类基金的操作目标是单日报酬或亏损为VIX的两倍。过去20日，ProShares Ultra VIX Short-Term Futures VIX ETF 每日成交量达1,670万股，过去200天平均为966万股。这支基金的目标是单日波动表现为VIX的两倍。
另一类似的杠杆ETF--ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF ，过去20日每日平均成交量增加一倍以上至286万股，过去200日平均为136万股。
投资者为防范亏损的避险成本也在上升。瑞士信贷银行证券衍生商品策略师Mandy Xu表示，标准普尔指数一个月期权波动率偏斜位于第95个百分位数，代表投资人目前为下档避险所付出的成本，高于过去一年来的多数时间。(完) (编译 洪曦/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。