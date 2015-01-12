《分析》美国股市开始有涨有落，意味低波动时代结束

从2013年开始，标准普尔500指数的每日平均交投区间为15点；这数字在过去三周跳增至25点。

洛杉矶Capital Market Laboratories董事长Ophir Gottlieb表示，标准普尔500指数期权未平仓合约快速升高，显示许多投资人正在对股市多仓进行避险，臆测标普指数短线可能进一步下跌。

散户经纪商TD Ameritrade Holding Corp首席市场策略师J.J. Kinahan表示，交易员正在买进2月与3月执行价25的VIX买权。波动率指数最新报17.82，因此这些买权暗示预期波动率大幅上扬。

“我们开始看到许多人买进波动率指数，几乎像是一种资产类别，”Kinahan表示。

杠杆ETF的交易也出现相同情况，这类基金的操作目标是单日报酬或亏损为VIX的两倍。过去20日，ProShares Ultra VIX Short-Term Futures VIX ETF 每日成交量达1,670万股，过去200天平均为966万股。这支基金的目标是单日波动表现为VIX的两倍。

另一类似的杠杆ETF--ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF ，过去20日每日平均成交量增加一倍以上至286万股，过去200日平均为136万股。

投资者为防范亏损的避险成本也在上升。瑞士信贷银行证券衍生商品策略师Mandy Xu表示，标准普尔指数一个月期权波动率偏斜位于第95个百分位数，代表投资人目前为下档避险所付出的成本，高于过去一年来的多数时间。(完) (编译 洪曦/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍)