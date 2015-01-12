台湾股市：盘中下跌，晶元光电因入主台积固态照明而股价上扬

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 台湾股市周一盘中跌0.2%，追随美股及其他周边 地区股市跌势；但芯片厂商晶元光电 上扬。上周五，台湾台积 电 与晶元光电发表共同声明称，台积电将旗下固态照明有限公 司94%持股售予晶元光电，交易金额8.25亿台币。 0138GMT，加权股价指数 下滑至9,198.40点，上周五收低0.2% 。 晶元光电是全球最大的发光二极体(LED)磊晶片及晶粒制造公司，周 一股价跳涨1.1%，台积电跌0.8%。 下跌的类股中，金融保险类指数 和食品类指数 分别跌 0.4%和0.9%。(完)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。