台湾股市：盘中下跌，晶元光电因入主台积固态照明而股价上扬

路透台北1月12日 - 台湾股市周一盘中跌0.2%，追随美股及其他周边 地区股市跌势；但芯片厂商晶元光电 上扬。上周五，台湾台积 电 与晶元光电发表共同声明称，台积电将旗下固态照明有限公 司94%持股售予晶元光电，交易金额8.25亿台币。 0138GMT，加权股价指数 下滑至9,198.40点，上周五收低0.2% 。 晶元光电是全球最大的发光二极体(LED)磊晶片及晶粒制造公司，周 一股价跳涨1.1%，台积电跌0.8%。 下跌的类股中，金融保险类指数 和食品类指数 分别跌 0.4%和0.9%。(完)