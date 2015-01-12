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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 10:03 BJT

台湾股市：盘中下跌，晶元光电因入主台积固态照明而股价上扬

路透台北1月12日 - 台湾股市周一盘中跌0.2%，追随美股及其他周边
地区股市跌势；但芯片厂商晶元光电 上扬。上周五，台湾台积
电 与晶元光电发表共同声明称，台积电将旗下固态照明有限公
司94%持股售予晶元光电，交易金额8.25亿台币。 
    
    0138GMT，加权股价指数 下滑至9,198.40点，上周五收低0.2%
。
    
    晶元光电是全球最大的发光二极体(LED)磊晶片及晶粒制造公司，周
一股价跳涨1.1%，台积电跌0.8%。
    
    下跌的类股中，金融保险类指数 和食品类指数 分别跌
0.4%和0.9%。(完)
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