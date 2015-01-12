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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 10:05 BJT

芝加哥期市：美国玉米小跌，市场等待USDA报告

3月玉米期货 跌0.1%，至每蒲式耳3.99-3/4美元，上一交易日涨
1.5%。
    
    周一美国农业部将公布全球粮食供需预估报告，美国季度粮食库存预
估，以及2015年美国小麦种植区初估值。
    
    在全球供应充足情况下，美国小麦供应价格似乎过高，难以吸引到出
口订单，小麦承压。
    
    美国农业部表示，民间出口商报告向韩国销售了13.6万吨玉米，另外
还销售了11.6万吨高粱，但目的地不详。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           563.50    -0.25  -0.04%    -0.62%     601
.20   25
    CBOT玉米           399.75    -0.50  -0.12%    +1.40%     400
.64   47
    CBOT大豆          1052.00    -0.25  -0.02%    +0.36%    1039
.00   56
    CBOT稻米           $11.53   -$0.02  -0.17%    +0.00%     $12
.16   27
    美国原油           $47.51   -$0.85  -1.76%    -2.62%     $57
.15   17
    汇率
    欧元/美元          $1.186   $0.002  +0.19%    +0.59%
    美元/澳元           0.823    0.003  +0.34%    +1.31%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


    
    

 (编译 杜明霞/于春红; 审校 戴素萍/孙茉莉)
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