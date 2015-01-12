芝加哥期市：美国玉米小跌，市场等待USDA报告

3月玉米期货 跌0.1%，至每蒲式耳3.99-3/4美元，上一交易日涨 1.5%。 周一美国农业部将公布全球粮食供需预估报告，美国季度粮食库存预 估，以及2015年美国小麦种植区初估值。 在全球供应充足情况下，美国小麦供应价格似乎过高，难以吸引到出 口订单，小麦承压。 美国农业部表示，民间出口商报告向韩国销售了13.6万吨玉米，另外 还销售了11.6万吨高粱，但目的地不详。 --------------------------------0136GMT--------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 563.50 -0.25 -0.04% -0.62% 601 .20 25 CBOT玉米 399.75 -0.50 -0.12% +1.40% 400 .64 47 CBOT大豆 1052.00 -0.25 -0.02% +0.36% 1039 .00 56 CBOT稻米 $11.53 -$0.02 -0.17% +0.00% $12 .16 27 美国原油 $47.51 -$0.85 -1.76% -2.62% $57 .15 17 汇率 欧元/美元 $1.186 $0.002 +0.19% +0.59% 美元/澳元 0.823 0.003 +0.34% +1.31% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/于春红; 审校 戴素萍/孙茉莉)