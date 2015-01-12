更正-国际油市：全球油价继续走低，美国两家大型炼油厂遭遇火灾

(更正：因英文原文有误，内文第七段改为“美国得以与沙特竞逐全球第二大原油生产国地位”，非“美国与沙特并肩成为全球最大石油生产国”)

路透新加坡1月12日 - 全球原油价格周一继续下跌，因欧洲和亚洲需求疲弱。周末期间位于费城与俄亥俄州的炼厂因火灾损失严重，也抑制了美国对原油的需求。

布兰特和美国原油均处于2009年4月以来最低水准，且过去七周里价格均在下跌。

0144GMT，美国2月原油期货 下跌0.78美元，报每桶47.58美元。2月布兰特原油 跌0.93美元，报每桶49.18美元。

费城和俄亥俄州炼厂的火灾事故，导致包括美国东海岸最大炼厂在内的两家炼厂降低原油需求，从而加剧了原油供应过剩的局面。

事故还导致油品产量减少，起初提振了柴油和汽油的价格。

美国12月新颁发的油气井开采许可出现小幅增长，科罗拉多州和怀俄明州更是激增72%。11月时，由于原油价格大幅下跌，油气开采许可发放大幅减少。

11月发放的新井开采许可证较10月骤降近40%，预示着让美国得以与沙特竞逐全球第二大原油生产国地位的页岩油气荣景可能放缓。

委内瑞拉周日发表声明称，已与沙特达成一致，将合力通过两国的“国家政策”来提振油价，但并未透露详情。

全球最大石油出口国--沙特曾表示，不会通过减产来支撑油价。在石油输出国组织(OPEC)11月会议上，对于委内瑞拉等较小成员国有关采取措施来应对油价下跌的呼声，沙特亦不为所动。(完)

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