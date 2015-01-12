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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 10:25 BJT

韩国债市：公债期货跳涨，此前总统朴槿惠强调政策合作的重要性

路透首尔1月12日 - 韩国公债期货周一跳涨，之前总统朴槿惠强调，政策当局必须互相合作来做出适时回应的重要性。

“有关于(你所问及的可能)利率调降，主管宏观经济的当局将互相合作，适时做出回应，”朴槿惠在电视专访中说。

0206 GMT，三年期韩国公债3月期货 涨0.20点至108.61，10年期公债3月期货 涨0.71点至122.36。(完)

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