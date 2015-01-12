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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 10:15 BJT

《全球市场》美元随美债收益率下跌而下滑，油价继续挫跌

投资人押注购债规模至少会翻番，且将于1月22日开会时宣布。

意大利央行总裁周日警告，不应低估欧元区的通缩风险。他称，解决这个问题最好的方式就是购买政府债券。

在商品市场，油价触及2009年4月以来低位后仍承压。

布兰特原油 周五低见48.90美元后，目前跌0.92美元，至每桶49.19美元。美国原油 则跌0.83美元，至47.53美元。

美元贬值扶助金价 升至一个月高位，约达每盎司1,226.80美元。(完) (编译/审校 李爽/许娜/杜明霞/龚芳/李婷仪/戴素萍/张涛)
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