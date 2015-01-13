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货币新闻 | 2015年 1月 13日 星期二 10:33 BJT

中国数据：12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%--海关

路透北京1月13日 - 中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%，
进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。
    
    海关数据显示，12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估中值为顺差498.5亿美元。
    
    2014年全年来看，出口同比增长6.1%，进口同比增0.4%；进出口总值增3.4%。
    
    以下为12月贸易数据详情：   
    
        指标         12月实际值   预估中值      区间       上月   上年同期
      出口(%)            9.7        6.8       1.0~11.0      4.7     4.3
      进口(%)           -2.4        -7.4      -10.0~4.0    -6.7     8.3
  贸易顺差(亿美元)     496.13      498.5       282~609     544.7   256.4
    
    浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn）
    欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完）

 (发稿 侯向明/宿泱韫； 审校 曾祥进)
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