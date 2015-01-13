中国数据：12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%--海关

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透北京1月13日 - 中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%， 进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。 海关数据显示，12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估中值为顺差498.5亿美元。 2014年全年来看，出口同比增长6.1%，进口同比增0.4%；进出口总值增3.4%。 以下为12月贸易数据详情： 指标 12月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期 出口(%) 9.7 6.8 1.0~11.0 4.7 4.3 进口(%) -2.4 -7.4 -10.0~4.0 -6.7 8.3 贸易顺差(亿美元) 496.13 498.5 282~609 544.7 256.4 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明/宿泱韫； 审校 曾祥进)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。