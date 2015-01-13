中国数据：12月出口同比增长9.7%，进口同比下降2.4%--海关

路透北京1月13日 - 中国海关周二公布，按美元计价的2014年12月出口同比增长9.7%， 进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长6.8%和下降7.4%。 海关数据显示，12月贸易顺差496.13亿美元，路透调查预估中值为顺差498.5亿美元。 2014年全年来看，出口同比增长6.1%，进口同比增0.4%；进出口总值增3.4%。 以下为12月贸易数据详情： 指标 12月实际值 预估中值 区间 上月 上年同期 出口(%) 9.7 6.8 1.0~11.0 4.7 4.3 进口(%) -2.4 -7.4 -10.0~4.0 -6.7 8.3 贸易顺差(亿美元) 496.13 498.5 282~609 544.7 256.4 浏览更多细节，请点选中国海关网站（www.customs.gov.cn） 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明/宿泱韫； 审校 曾祥进)