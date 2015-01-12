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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 10:26 BJT

台湾汇市：台币早盘随亚币反弹，因非农数据不如预期

路透台北1月12日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投随日圆、韩元等反弹。交易员表示，因美国非农数据令市场失望，因而调节美元多仓部位。

台币跳空反弹一度升破31.800价位。汇银人士指出，包括银行间交易盘、出口商、外资都在抛售美元，不过进口商在31.800承接力道较强，令多空暂时僵持于此价位附近。

〞除了老大以外，大家都在卖(美元)。〞一位本地银行交易员说。

另一外商银行交易员指出，早盘有看到外资汇入。由于先前美元涨幅偏大，这次应会进行一波修正，月底台币应有机会弹升至31.600价位，农历春节前台币需求高峰来临，甚至会向31.500测试。

不过本地银行交易员认为，国际间变数仍不少，基本上还是有利美元。在多杀多行情结束后，美元将重拾涨势。

台币早盘交易区间落在31.790-31.845；上交易日主要区间在31.900-31.983。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币一个月期换汇点折价幅度稍有扩大；一个月远汇报价 暂报31.815/31.845左右，上日纽约盘收在31.896。

美元周一亚洲时段早盘难以扭转颓势，之前公布的数据显示美国薪资意外下滑，给本来看上去颇为强劲的就业市场蒙上阴影，美元因而挫跌。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.750-31.900

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