澳新汇市：澳元和新西兰元继续上涨，美元与欧元均承受压力

新西兰元 上涨至一个月高位0.7865美元，之后涨幅缩减，报0.7844美元。阻力位于0.7910美元的100日移动均线切入位。

经济数据疲软，欧洲央行(ECB)可能于1月22日政策会议中采取更积极行动的预期增温，导致欧元走跌，这亦给予澳元与新西兰元支撑。

“在欧洲央行会议前，很难看到欧元走势反转，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示，“欧元仍可能出现相当程度的下跌。(不过)欧元兑美元与澳元表现并不疲弱。”

欧元 跌至1.4412澳元，欧元上周下跌2.7%，为逾一年以来最大周度跌幅。支撑位在1.4300澳元。(完)

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