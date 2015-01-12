澳新汇市：澳元和新西兰元继续上涨，美元与欧元均承受压力

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
新西兰元 上涨至一个月高位0.7865美元，之后涨幅缩减，报0.7844美元。阻力位于0.7910美元的100日移动均线切入位。
经济数据疲软，欧洲央行(ECB)可能于1月22日政策会议中采取更积极行动的预期增温，导致欧元走跌，这亦给予澳元与新西兰元支撑。
“在欧洲央行会议前，很难看到欧元走势反转，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇市策略师Sean Callow表示，“欧元仍可能出现相当程度的下跌。(不过)欧元兑美元与澳元表现并不疲弱。”
欧元 跌至1.4412澳元，欧元上周下跌2.7%，为逾一年以来最大周度跌幅。支撑位在1.4300澳元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 李婷仪)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。