台湾债市：10年公债殖利率走低，受美债激励走多

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一回跌，跟随美债走势。交易员表示，美债殖利率走低，尤其10年期公债跌破2%的整数关卡，带动台债走多。
交易员表示，台债目前缺乏走出自己的路的动力，短线可能还是会跟着美债波动。目前各方认为美国就算今年有升息举措，其动作也将温和，这令多头有恃无恐。
〞美国数据虽然不错，但是周五美股下跌也有影响，〞一位票券商交易员说。
她认为，美股下挫也导致避险买盘进场，推升公债的买入需求。美股道琼上周五下跌0.95%收市，报17,737.37点。
另一证券商交易员则表示，上周美10年公债也跌破2.0%的水位，但今日台湾10年公债的水位较上周时高了二基点，这显示台债的多头兴趣淡了一些。
美国公债价格周五攀升，投资人聚焦美国12月平均时薪意外减少，以及油价续挫，这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。指标10年期公债 涨14/32，收益率跌穿2%，报1.961%，较短期公债价格也上涨。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.057-1.07%
* 10年公债103/13 ：1.535-1.55%
本地时间10:22时的最新报价：
* 五年公债103/15期殖利率跌0.89基点，报1.0620%。
* 10年公债103/13期殖利率跌2.60基点，报1.5390%。
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