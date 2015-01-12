新债招标：中国农发行三年债利率3.94%，五年4.02%--业内人士

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海1月12日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息债中，三年品种中标利率为3.94%，五年期4.02%；投标倍数分别为3.88倍和3.31倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，3/5年最新收益率分别为4.0000%和4.0891%。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第一和第二期金融债，具体发行条款如下：
一期 二期
----------------------------------------------
首场招标规模上限 100亿元 100亿元
追加发行上限 30亿元 30亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)方式
缴款日/起息日 1月14日 1月14日
发行期 1月13日-1月14日
上市日 1月20日 1月20日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.10%
----------------------------------------------
据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)
(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。