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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 15:08 BJT

新债招标：中国农发行三年债利率3.94%，五年4.02%--业内人士

路透上海1月12日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息债中，三年品种中标利率为3.94%，五年期4.02%；投标倍数分别为3.88倍和3.31倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，3/5年最新收益率分别为4.0000%和4.0891%。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第一和第二期金融债，具体发行条款如下：

一期 二期

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首场招标规模上限 100亿元 100亿元

追加发行上限 30亿元 30亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)方式

缴款日/起息日 1月14日 1月14日

发行期 1月13日-1月14日

上市日 1月20日 1月20日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完)

(发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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