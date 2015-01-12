企业结盟：阿里巴巴将投资5.5亿美元，入股印度在线支付公司--消息

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透孟买1月11日 - 直接涉足交易的消息人士表示，全球最大电子商务企业中国的阿里巴巴集团 及旗下支付宝，正就入股印度在线支付公司One97 Communications进行深入磋商。该印度企业拥有一个在线支付平台，阿里巴巴将投资约5.5亿美元。
阿里巴巴的这项投资料将于本月底公布。这将是该公司对印度快速增长的在线业务领域首次进行大规模投资。
消息人士称，根据交易条款，阿里巴巴及支付宝在投资后将持有One97的30%-40%股权。
One97拥有一家电子商务平台Paytm，消费者可以通过移动应用接入。
一位消息人士告诉路透，One97将向阿里巴巴及支付宝发行新股，这将导致包括公司创始人Vijay Shekhar Sharma在内的现有股东的股权被稀释。
根据One97网站，该公司其他投资者包括SAIF Partners、Intel Capital和SAP Ventures。Paytm的注册用户超过2,000万个。
一位消息人士称，投资将用于扩张Paytm服务，目标是主导印度的在线支付业务领域。该领域未来数年料发展迅速。
由于交易磋商是保密的，消息人士拒绝具名。One97一位发言人表示，该公司正在融资阶段，交易一旦完成，就将发布声明。
包括日本的软银 和新加坡淡马锡控股 在内的外国投资者已向印度电子商务企业投资了数百亿美元。
印度拥有全球第三大网络用户群体，但电子商务仍相对不发达。
野村去年7月在研究报告中估计，未来五年印度电子商务业规模将增长三倍多，达到430亿美元。(完)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。