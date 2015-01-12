路透专访：凯雷预期油价将续跌，之后资产买进潮兴起

路透伦敦1月9日 - 私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 预期油价将进一步下跌，之后会有一波资产买进潮，但将以现有油田为主、而非探勘项目。

在过去六个月，全球油价 已下跌逾半至每桶约50美元，许多公司估值锐减，迫使其削减预算，今年有超过1,500亿美元的油气探勘项目面临风险。

但伴随风险而来的是投资机会，因从跨国石油公司到投机性石油业者纷纷设法出脱资产，以期能维持良好的资产负债状况。

“在像这样的崩跌后，显然上涨空间要大过于下跌空间。这将是大好的投资机会，但没必要急着抢进，因为我认为还没见到底部，”凯雷International Energy Partners主管Marcel Van Poecke对路透表示。

“我们最喜欢投资的显然就是产量。大家更想买的是生产相关项目而非三至四年的发展项目。”

Van Poecke预期，一旦油价企稳且公司评估了形势，在年中前购并活动将会加快脚步。

探勘项目成本不斐，又常位于深海或偏远地区，必须花上大约四年时间及数以十亿计美元来开发，这已不再吸引投资人，而且也很难找到必要的资本。

“这些项目当中有些就是无法以较低的价格运作。基础建设的成本太高，生产成本也太高了，”van Poecke表示。

Van Poecke表示，在美国方面，凯雷认为有愈来愈多的投资机会，因参与页岩油气生产的企业，其资金已经用罄。