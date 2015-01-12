路透专访：凯雷预期油价将续跌，之后资产买进潮兴起

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透伦敦1月9日 - 私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 预期油价将进一步下跌，之后会有一波资产买进潮，但将以现有油田为主、而非探勘项目。
在过去六个月，全球油价 已下跌逾半至每桶约50美元，许多公司估值锐减，迫使其削减预算，今年有超过1,500亿美元的油气探勘项目面临风险。
但伴随风险而来的是投资机会，因从跨国石油公司到投机性石油业者纷纷设法出脱资产，以期能维持良好的资产负债状况。
“在像这样的崩跌后，显然上涨空间要大过于下跌空间。这将是大好的投资机会，但没必要急着抢进，因为我认为还没见到底部，”凯雷International Energy Partners主管Marcel Van Poecke对路透表示。
“我们最喜欢投资的显然就是产量。大家更想买的是生产相关项目而非三至四年的发展项目。”
Van Poecke预期，一旦油价企稳且公司评估了形势，在年中前购并活动将会加快脚步。
探勘项目成本不斐，又常位于深海或偏远地区，必须花上大约四年时间及数以十亿计美元来开发，这已不再吸引投资人，而且也很难找到必要的资本。
“这些项目当中有些就是无法以较低的价格运作。基础建设的成本太高，生产成本也太高了，”van Poecke表示。
Van Poecke表示，在美国方面，凯雷认为有愈来愈多的投资机会，因参与页岩油气生产的企业，其资金已经用罄。
“企业将会破产，而其他企业将会买进那些资产，以较低的价格从头再来，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。