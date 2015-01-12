台湾债市：RP利率平稳，月中资金相对充裕

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳。交易员表示，时序进入月中，市场资金显得宽裕，估计本周的附买回市场将相对平静。
交易员表示，投信方面有些分配不均，虽有走钱，但其他的投信也都有资金进来。寿险方面对基金也有新的申购款进来，市场时常处于缺券的情况，资金充裕。
〞月中也没什么紧缩的因子，资金应该是偏多。〞一位证券商交易员说。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同于上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
周一有系统电子 4亿台币转换公司债发行；还本方面则有友讯科技 20亿转换公司债、华航 57.85亿台币普通公司债、捷波 2亿台币转换公司债、99/1期公债800亿台币。
本周余日的公司债发行情况包括：周二和勤精机 3亿台币转换公司债、周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债。
本周还本情况方面，周四还有阳信银行5亿台币金融债。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。