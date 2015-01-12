台湾债市：RP利率平稳，月中资金相对充裕

路透台北1月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致平稳。交易员表示，时序进入月中，市场资金显得宽裕，估计本周的附买回市场将相对平静。

交易员表示，投信方面有些分配不均，虽有走钱，但其他的投信也都有资金进来。寿险方面对基金也有新的申购款进来，市场时常处于缺券的情况，资金充裕。

〞月中也没什么紧缩的因子，资金应该是偏多。〞一位证券商交易员说。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同于上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

周一有系统电子 4亿台币转换公司债发行；还本方面则有友讯科技 20亿转换公司债、华航 57.85亿台币普通公司债、捷波 2亿台币转换公司债、99/1期公债800亿台币。

本周余日的公司债发行情况包括：周二和勤精机 3亿台币转换公司债、周三鸿海 71.5亿台币普通公司债及周四旺诠 12亿台币的转换公司债。