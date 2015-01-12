亚航事件：印尼搜救队已经打捞起失事亚航客机的飞行数据记录器

路透雅加达1月12日 - 印尼搜救官员表示，印尼海军潜水队已经在周一打捞起失事亚航客机的飞行数据记录器(黑匣子)。亚航的QZ8501客机于两周前坠毁，机上162人全部丧生。

印尼搜救机构负责人Fransiskus Bambang Soelistyo在新闻记者会上表示，“我在今早收到国家交通安全委员会的正式报告。我们在上午7:11成功打捞起部分飞行数据记录器，即黑匣子。”

“我们仍在继续寻找驾驶舱声音记录器。”（完）