韩国汇市：韩元早盘触及两个月高点，美国薪资下降打压美元

路透首尔1月12日 - 韩元兑美元 周一早盘升至两个月高位，有 望录得连续三天上涨，美国薪资下降促使投资者削减美元多头仓位。 美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少支 持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)缓慢升息的可能性。 "新兴市场货币兑美元预计将全面上升，但(韩元)涨势可能受到限制 ，因其根据日圆/韩元交叉汇率的走势放慢脚步。"友利期货外汇分析师Eu n-jeong Son表示。 0210GMT，韩元兑美元 报1,085.1，触及日内高位1,080.5 ，为11月5日以来日内高点。上周五时收在1,090.0。 分析师表示，韩元在1,080.0面临强大的技术阻力。 0210GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,085.1 1,090.0 日圆/韩元 9.1589/648 9.1507 韩国公债期货 * 108.65 108.41 韩国综合股价指数 1,921.39 1,924.70 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 张涛)