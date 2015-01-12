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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 10:50 BJT

韩国汇市：韩元早盘触及两个月高点，美国薪资下降打压美元

路透首尔1月12日 - 韩元兑美元 周一早盘升至两个月高位，有
望录得连续三天上涨，美国薪资下降促使投资者削减美元多头仓位。
    
    美国12月就业岗位增长强劲，失业率降至六年半低位，但时薪减少支
持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)缓慢升息的可能性。 
    
    "新兴市场货币兑美元预计将全面上升，但(韩元)涨势可能受到限制
，因其根据日圆/韩元交叉汇率的走势放慢脚步。"友利期货外汇分析师Eu
n-jeong Son表示。
    
    0210GMT，韩元兑美元 报1,085.1，触及日内高位1,080.5
，为11月5日以来日内高点。上周五时收在1,090.0。
    
    分析师表示，韩元在1,080.0面临强大的技术阻力。
    
                                0210GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,085.1       1,090.0
    日圆/韩元      9.1589/648        9.1507
    韩国公债期货 *         108.65        108.41
    韩国综合股价指数    1,921.39      1,924.70
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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