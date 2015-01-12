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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 10:58 BJT

美国个股：阿里巴巴与韩国仁川市研议以一万亿韩元在该市联合投资--报载

路透首尔1月12日 - 东亚日报周一报导，中国的阿里巴巴 正与韩国仁川市商谈1兆(万亿)韩元(约9.23亿美元)的新商场联合投资案。

该篇未引述直接消息来源的报导称，商场将包括一个大型购物中心、酒店，以及一个物流中心，报导并称阿里巴巴与仁川市将各别为此商场挹注半数资金。

目前未能立即取得阿里巴巴的回应，仁川市一名女发言人则表示，正在确认报导的真实性。(完) (编译 陈宗琦；审校)
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