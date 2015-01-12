美国个股：阿里巴巴与韩国仁川市研议以一万亿韩元在该市联合投资--报载

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透首尔1月12日 - 东亚日报周一报导，中国的阿里巴巴 正与韩国仁川市商谈1兆(万亿)韩元(约9.23亿美元)的新商场联合投资案。
该篇未引述直接消息来源的报导称，商场将包括一个大型购物中心、酒店，以及一个物流中心，报导并称阿里巴巴与仁川市将各别为此商场挹注半数资金。
目前未能立即取得阿里巴巴的回应，仁川市一名女发言人则表示，正在确认报导的真实性。(完) (编译 陈宗琦；审校)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。