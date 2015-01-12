韩国股市：小幅下跌，连涨三日后展开整固

路透首尔1月12日 - 韩国股市小幅走低，经过连续三日的大幅上涨后 料将整固涨势。 0210 GMT，韩股综合股价指数 跌0.17%至1,921.39点，在略高 于20日移动均线1,918.36点的水平交投。 “韩股综合股价指数正在1,900上方整固，三星电子乐观的第四季业 绩初估，一定程度上缓解了市场在公司业绩方面的潜在担忧情绪，”大信 证券分析师Lee Kyung-min表示。 STX Corp 触及15%涨停板。今日为该公司宣布9股减记至1股 以改善财务结构之后的首日交易。(完)