《交易视点》政策乐观情绪减，中国债市收益率下行动力渐弱--中信证券

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海1月12日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，前瞻地看，随着市场对增长偏弱和通胀低迷的预期越来越充分，收益率下行的动力正在逐渐减弱，而央行迟迟不肯祭出降准等总量政策也使得政策面的乐观情绪逐渐衰减；无论是基本面还是政策面上的边际变化都并不明显，利率产品或将延续震荡格局。
对交易型机构而言，3-10年期金融债的利差25bp是相对合理水平，继续陡峭化的空间有限，中长期利率债调整之后安全边际有所提高，信贷低于预期可能带来下行机会，但仍建议投资者以观望为主，或借下行机会适当减仓波段操作；对配置型机构而言，目前5-7年与10年金融债利差仍处于较低水平，配置价值相对较好。
**通缩压力进一步加剧**
12月份CPI同比增速较上月小幅上行0.1个百分点至1.5%，低于我们此前1.6-1.8%的预判。食品价格环比上涨1.2%基本符合季节性规律，受气温下降影响，蔬菜类价格大幅上涨11.3%，带动CPI整体上涨0.33%。受原油价格大幅下跌等因素影响，非食品价格环比下降0.1%，弱于季节性规律。
12月份的PPI同比也显着下滑0.6个百分点至-3.3%。从环比增速上看，通缩的压力没有缓解，过去3个月，CPI环比折年率的均值不到1.0%，PPI环比折年率接近-6.0%，如果没有进一步宽松政策出台，推动经济企稳回升，CPI和PPI面临进一步走低的风险。
短期看，受春节错位影响，预计今年1月份CPI同比将进一步下滑至1.2%；最近几个月PPI环比跌幅都在0.5%附近，按此推算1月份PPI同比跌幅将进一步扩大至3.5%附近。
**今年记账式国债净发行规模约8,500亿**
财政部公布2015年将发行49期关键期限记账式国债，较去年增加了7期。预计2015年关键期限国债的发行量约为12,740亿，记账式发行量约为16,800 亿，国债发行量约为20,200 亿。
从净发行上来看，预计2015年记账式国债的净发行规模约为8,500亿，较去年增加约1,000亿，中央的赤字约为1万亿元。(完)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。