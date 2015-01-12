《交易视点》政策乐观情绪减，中国债市收益率下行动力渐弱--中信证券

路透上海1月12日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，前瞻地看，随着市场对增长偏弱和通胀低迷的预期越来越充分，收益率下行的动力正在逐渐减弱，而央行迟迟不肯祭出降准等总量政策也使得政策面的乐观情绪逐渐衰减；无论是基本面还是政策面上的边际变化都并不明显，利率产品或将延续震荡格局。

对交易型机构而言，3-10年期金融债的利差25bp是相对合理水平，继续陡峭化的空间有限，中长期利率债调整之后安全边际有所提高，信贷低于预期可能带来下行机会，但仍建议投资者以观望为主，或借下行机会适当减仓波段操作；对配置型机构而言，目前5-7年与10年金融债利差仍处于较低水平，配置价值相对较好。

**通缩压力进一步加剧**

12月份CPI同比增速较上月小幅上行0.1个百分点至1.5%，低于我们此前1.6-1.8%的预判。食品价格环比上涨1.2%基本符合季节性规律，受气温下降影响，蔬菜类价格大幅上涨11.3%，带动CPI整体上涨0.33%。受原油价格大幅下跌等因素影响，非食品价格环比下降0.1%，弱于季节性规律。

12月份的PPI同比也显着下滑0.6个百分点至-3.3%。从环比增速上看，通缩的压力没有缓解，过去3个月，CPI环比折年率的均值不到1.0%，PPI环比折年率接近-6.0%，如果没有进一步宽松政策出台，推动经济企稳回升，CPI和PPI面临进一步走低的风险。

短期看，受春节错位影响，预计今年1月份CPI同比将进一步下滑至1.2%；最近几个月PPI环比跌幅都在0.5%附近，按此推算1月份PPI同比跌幅将进一步扩大至3.5%附近。

**今年记账式国债净发行规模约8,500亿**

财政部公布2015年将发行49期关键期限记账式国债，较去年增加了7期。预计2015年关键期限国债的发行量约为12,740亿，记账式发行量约为16,800 亿，国债发行量约为20,200 亿。

从净发行上来看，预计2015年记账式国债的净发行规模约为8,500亿，较去年增加约1,000亿，中央的赤字约为1万亿元。(完)