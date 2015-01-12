路透基点：上海锦江酒店签署2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港1月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海锦江 国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店”)已经签署2.5亿美 元三年期贷款，五家银行参贷。 初始牵头行兼簿记行渣打银行在11月17日为这笔交易提供先行融资。 有限银团阶段于1月2日结束，渣打银行最终承贷7,500万美元。 澳新银行(澳盛银行/ANZ)以牵头行兼簿记行身份加入这笔交易，承贷 5,000万美元。中国建设银行香港分行、工银(亚洲)和上海浦发银行香港 分行均摊其余1.25亿美元，共享牵头行头衔。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。 资金用于一般企业用途，并支持旗下上海上市子公司--上海锦江国际 酒店发展股份有限公司的股票私募。 锦江酒店是中国领先的酒店集团，主要从事酒店营运、管理与特许经 营、餐厅营运、客运物流和旅行社等业务。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)