路透基点：上海锦江酒店签署2.5亿美元三年期贷款--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，上海锦江 国际酒店(集团)股份有限公司(以下简称“锦江酒店”)已经签署2.5亿美 元三年期贷款，五家银行参贷。 初始牵头行兼簿记行渣打银行在11月17日为这笔交易提供先行融资。 有限银团阶段于1月2日结束，渣打银行最终承贷7,500万美元。 澳新银行(澳盛银行/ANZ)以牵头行兼簿记行身份加入这笔交易，承贷 5,000万美元。中国建设银行香港分行、工银(亚洲)和上海浦发银行香港 分行均摊其余1.25亿美元，共享牵头行头衔。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。 资金用于一般企业用途，并支持旗下上海上市子公司--上海锦江国际 酒店发展股份有限公司的股票私募。 锦江酒店是中国领先的酒店集团，主要从事酒店营运、管理与特许经 营、餐厅营运、客运物流和旅行社等业务。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。