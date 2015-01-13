《即时观点6》中国12月出口回升但难持续，贸易顺差将保持高位运行

路透北京1月13日 - 中国海关周二公布，2014年12月以美元计出口同比增长9.7%，高于路透调查中值增长6.8%；进口同比下降2.4%，高于路透调查中值下降7.4%；当月贸易顺差496.13亿美元，略低于路透调查中值498.5亿美元。

海关发布的新闻稿并称，2014年全年以美元计，中国进出口总值同比增长3.4%，低于7.5%的年度目标。其中，出口同比增长6.1%；进口增长0.4%。按人民币计，2014全年贸易顺差2.35万亿元人民币。

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12月详细数据:

* 出口同比增长9.7%（路透预估为增长6.8%）

* 进口同比下降2.4%（路透预估为下降7.4%）

* 贸易顺差496.13亿美元（路透调查中值为顺差498.5亿美元）

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以下为分析师评论:

--澳新银行经济师 刘利刚/周浩：

中国2014年12月份出口同比上升9.7%，高于11月份的4.7%。12月份进口出现第二个月连续下跌，同比下跌2.4%。

从总量来看，中国的原油进口在12月份大幅上升，同比增长13.4%，显示出中国企业利用目前低油价的环境增加石油储备。铁矿石进口同比也大幅增长18.4%。

2014年全年，中国出口增长6.1%，进口仅增长0.4%，未实现全年贸易增长7.5%的目标，这也是中国第三年贸易增长未实现目标，也显示出内外需求均疲软的状况。

由于进口增长疲弱，12月份中国的贸易顺差达到496亿美元，但低于11月份的545亿美元。2014年全年，中国的贸易顺差上升至3,825亿美元，相当于2014年GDP的3.6%。

尽管中国录得较大贸易顺差，但人民币在2014年却贬值约3%。这使得中国企业日益担忧其美元债务。我们预料中国的外债可能已经达到了1万亿美元，比全球金融危机时增加了四倍。未来人民币汇率走势的不确定性可能使得中国企业争相购买美元进行对冲，这可能会造成美元被超买、人民币被超卖，从而增加人民币汇率的波动性。我们认为，人民币大幅贬值并不符合中国的利益，因为这可能造成资本的大量流出。

--中信证券首席经济学家 诸建芳：

12月，中国出口超预期收官，但从全年来看，按照美元计价，外贸增长3.5%左右，低于年初的目标。

分国别来看，12月对美出口同比由2.6%回升至9.9%，这与我们“新一轮美国消费周期已经启动”的判断相吻合，这对中国出口是一个利好。出口增速超预期的一个重要原因是，12月对新兴经济体出口有比较强劲的增长，特别是对东盟出口同比增长了18.7%。而由于能源价格的下滑，资源型国家需求相对低迷，中国对俄罗斯和巴西出口同比呈现负增长。展望未来，对美国和东盟出口复苏的态势在未来可持续，而对欧洲和资源型国家的出口可能会面临一定压力。

展望2015年，一方面，美国消费回暖带动经济复苏，有助于提振全球贸易；另一方面，强势美元回归，给商品货币和有央行扩表预期的货币带来贬值压力，全年看，人民币大概率将对美元保持相对稳定，而对日圆、欧元等主要货币“被动”升值，加权平均计算的实际有效汇率将进一步上升，从而削弱中国外贸部门的竞争力，将对中国出口构成下行风险。在上述两方面相反力量的影响下，中国总体出口增速将较今年略有回落，2014年中国出口增长了6.1%，预计2015年出口增速回落至5.0%。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

从数据看，进出口情况都好于预期，如果扣除汇率变动因素，2014年12月的外贸情况表现更要比原先的预期好。当月人民币兑美元有一定贬值，这导致了以美元计的进出口增速数值有3-4%的下降。

原油等大宗商品的持续下跌,改善了中国的贸易条件;经过多年努力,中国经济出口结构有所改善,竞争力有所回升;海外经济尤其是美国的复苏带来了海外需求的缓步回升。以上三因素直接导致了中国2014年的持续高顺差格局。目前看,导致中国高顺差的基础仍将持续,预计2015年经常项目顺差会达到5,000亿美元新高。

高顺差带来外占增长，这也许能解释近期公开市场投放偏少的状况；高顺差也没有使央行回到被动“冲销”格局，我们的货币“二分法”基础仍然存在。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

在全球需求趋缓，中国人力成本和汇率成本上升下，中国出口保持低速可能常态化，成本为主优势的出口企业困难加大，产能会积压无法化解，只能靠走出去，但知易行难。特别关注节后一些企业用工情况。

--中金宏观组：

外贸数据显示，12月出口同比增速回升幅度较大，可能主要受美、欧等发达经济体进一步复苏拉动。12月进口同比增速也止跌回升，但受国内投资需求仍弱和油价下跌拖累，仍保持负增长。2014全年外贸增速再度低于政府预期目标，预计2015年外贸增长目标可能低于2014年的7.5%。内需总体仍在低位徘徊，政策放松空间仍大。

2014年净出口对GDP增长的贡献率4年来首次转正。12月外贸顺差496亿美元，保持在高位，支持人民币对美元汇率保持稳定。2014全年外贸顺差3,822亿美元，较2013年大幅增长48%。外需复苏和内需疲弱，带动2014年净出口对GDP增长的贡献率转正。

展望一季度，因2015年1月份的工作日天数比去年同期少1天，预计1月进出口同比增速均回落，但出口增速仍将显着强于进口，1月外贸顺差预计保持较高。最近5年2、3月外贸顺差均呈现季节性收窄态势，甚至单月出现逆差。所以预计今年2、3月外贸顺差也将季节性缩窄。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

12月外贸数据全面好于预期，从表观上观察有一定经济企稳的迹象。出口增长有所提速，但这与PMI中新出口订单的持续负增长相背离，也与近期新兴市场风险上升的势头相背离，料难持续。

12月大宗进口总体保持强劲，特别是原油进口大增，这对进口好于预期提供了一定支撑作用，原因可能是国内厂商趁大宗跌价低位进货，但也有可能是虚假套利交易对贸易数据的干扰，如果是前者，则一旦大宗价格回升即会结束，如果是后者，在外管局启动新一轮严查后也可能受到冲击，因此如果国内经济没有实质性好转的话，进口改善势头也难持续。

贸易顺差496亿美元继续高位运行，在顺差显着收窄前，人民币料保持稳定甚至小幅升值，难见贬值空间。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据优于市场预期及上月，但显着低于年初目标。主要原因是世界经济增长低于预期，IMF已四次下调预测，而大宗商品的意外下跌也使得进口比预期要低一些。

展望2015年，出口相对会改善一些，我们预计在8%左右；由于大宗商品价格已处于低位，在此基础上下跌概率已较小，进口也会略有改善。总体仍会延续出口好于进口的格局，2015年预计会看到顺差的巨幅增加。

在GDP核算上外贸会发挥正面作用，三驾马车中外贸不会是负面的拖累，由于消费是慢变量，出口难以控制，2015年经济增长的关键仍需要发挥投资的作用。

--民生证券宏观团队：

出口同比增长9.7%，高于预期值6%。分类看，贵金属、集成电路、机电和高新技术产品出口较上月有所回升，其他产品出口多有所放缓；分国别来看，对欧洲、东盟和香港出口较上月均有所回升，虽无法排除虚假贸易的成分，在全球经济放缓的格局下，出口贸易继续保持高增长主要受益于稳外贸政策、高铁推销、自贸协定和基数效应。

进口同比下降2.4%，高于预期值-6.2%。分类看，铁矿、煤炭和原油进口数量和金额较上月均出现了明显反弹，尽管当前经济总需求未见转暖，但随着大宗商品价格的下降，企业还是加快了对原材料库存的回补。

出口保持高增长难度加大，一方面全球经济在放缓，无论是欧美还是新兴市场近期经济数据均不尽如人意，另一方面，新兴市场货币大幅贬值背景下，人民币相对强势表现也会抑制出口。进口还将下行，至少短期来看，内需还看不到向上的拐点，未来还将呈现衰退式贸易顺差的格局。但随着对外直接投资加速，资本账户逆差扩大，或逐步抵消经常账户顺差，人民币将保持供需平衡，双向波动将成新常态。此外，外汇占款或将零增长，央行或加大力度弥补基础货币缺口，未来PSL、MLF等非公开市场投放工具将轮番上阵。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

12月中国进、出口增速均出现回升，从数据来看，出口相对平稳，但进口的恢复更值得关注。

从全球经济来看，增长恢复依然有限，其中12月新兴市场PMI仅为51.7，发达国家亦回落至52.6，后者相比7月下滑了4.1个百分点。我们理解中国出口增长更多得益于美国经济复苏，因其在二、三季度增长加速。

从进口来看，虽然大宗商品价格、尤其是国际油价延续回落，但12月的增速在去年同期较高基数情况下，相比11月的-4.7%大幅回升。我们猜测这得益于国内“稳增长”政策推行，如11月后国务院加速了基建项目的批复。

应该说，2014年6.1%的出口增速低于年初政府预期，我们理解主要由于全球经济复苏依然滞缓，如欧洲和日本和新兴国家在下半年经济较为疲弱，此外人民币实际汇率升值亦有负面冲击。

尽管2015年美国经济会出现趋势性复苏，但欧、日乃至新兴市场的金融市场风险较大，可能影响贸易融资和企业新签长单信心，因此我们预计2015年中国出口难以加速，仍将在6%左右，政府主导的在欧、亚地区的“一路一带”或对出口有所提振，此外人民币汇率将呈现双边波动，保持竞争力稳定。

--交通银行资管中心研究员 陈鹄飞：

受经济结构转型调整、工业领域通缩风险加大的影响，中国月度进口增速趋势性走弱，2014年全年以美元计价的外贸增速更是下探至3.4%的近五年新低。与进出口疲弱相一致的是，金融机构外汇占款也在趋势性下降，预估2014年外汇占款累计同比或将放缓至3.5%的近两年新低。在进口增长预期不力的背景下，人民币兑美元汇率也开始阶段性贬值，2014年人民币兑美元汇率中间价出现了近十年来的首度年度贬值，2014年即期汇率则累计跌逾2.47%。

鉴于当前中国疲弱的外贸增速以及美元重估引致输入性通缩风险加大的内外形势，货币政策相机抉择、定向放松的内在需求正显着增大。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

出口略有回升，进口也略好转。基本反映了国内外的经济形势在去年12月出现的小幅回升，欧洲和美国的经济状况，包括日本，12月都有不同程度企稳和小幅回升。从市场需求看，有一定的恢复，但这样的恢复更多是季节性的恢复，不完全确定是前期弱势的改变，也就是季节性的反弹。

进口的变化，有双重的影响，一方面国内需求还没有呈现显着的企稳，尤其是能源价格下降，使得进口受到抑制，但从12月数据看有一点企稳的迹象，起码环比11月有所改善，12月价格比11月更低，不管是原油还是其他原材料，但进口确实是出现小幅增长，应该说有一些弱势中的回升，12月的国内需求，回升幅度不大，但也能看到临近节日期间的消费有一定的支撑。

但这些基本上是技术性的波动，季节性的波动，真正的反映出国内外经济形势的应该在明年3月份的数据，1、2月有春节因素干扰，波动会比较大，1月可能偏高，2月偏低，要观察明年3月状况。

2015年宏观经济目标肯定会下降，经济增长预期此前是7.5%，现在可能7%左右，外贸方面，相应来讲目标会订得更宽松，也有可能是模糊的目标，还可能是一个区间，比如说基本平衡，稳步增长，或者企稳，整个宏观调控的理念在围绕市场化方向发展，确定一个原则也是可以的。

从2015年上半年看，情况不是很乐观，能源价格下跌已经超出了利好的范畴，从100跌到70-80美元，对经济是利好，从70美元跌到50美元，可以说是超预期利好，但跌破50就适得其反，确实给目前不很强的经济造成很大的影响，弊大于利，因为会影响以石油为收入来源的经济体出现很大的问题，俄罗斯，中东等等，他们的支出能力受到很大的影响，他们的需求下降对全球的外贸形势产生系列的影响，比如相关的投资，相关的产能的限制。在此前，能源价格下跌可能通过这些国家的内部进行消化，但现在的跌幅已经超出内部消化的能力，将影响到全球贸易格局。

就算能源价格在今年出现回升，但通常需要2-3个季度，靠经济自然修复过程，价格才有可能回升。在此之前外贸形势不甚乐观，不会比去年有显着改观。

--海通证券宏观组：

12月出口增9.7%，较上月增速小幅上升，14年全年出口增6.1%；外需反弹，对东盟增18.7%，继续成为外贸出口新亮点，对美增9.9%，对欧增4.9%。

12月进口同比下降2.4%，反映内需依然疲弱，经济增长动力不足，油价加剧下跌亦形成拖累；12月顺差496亿美元仍在高位，高额外贸顺差充当汇率缓冲垫，人民币料难大幅贬值。

相关背景:

--2014年中央经济工作会议提出2015年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

--中国国务院常务会议决定完善出口退税机制，合理调整部分产品出口退税率，从2015年1月1日起，对生产过程存在污染的含硼钢类产品取消退税。

--中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。