《HOME专栏》铅市冷灶亟需好题材来烧热

**死气沉沉又一年？**

那么，难道铅价走势又将迎来枯燥乏味的一年吗？

有两项截然相反的指标暗示并不尽然。

首先是资产管理机构在LME的仓位，照伦敦Standard Bank分析师Leon Westgate在1月6日报告的说法，基金经理人已从漠不关心，转为“强烈厌恶”，建立了大量空仓。

从LME交易的特质，以及场外活动转入LME统计报告类别的情况来看，这可能预告将有一波大范围的仓位调整。

铅市第二项有趣的特色，就是上海期交所(SHFE)未平仓合约的高水位。

去年7月期间，上期所未平仓合约口数从17,626口暴增至56,148口。在此同时，上期所期铅价格也大涨。沪铅之后回跌，呼应与LME价格走弱。

但未平仓合约并未同步下滑。12月底时，未平仓合约口数仍高达49,166口。

外界仍在怀疑上海市场可能发“升”了什么事，但无法确定。

这两大市场的活动与仓位形成强烈对比，或许是2015年铅市将比去年稍微更有看头的最正面信号。

不过，还是要有好的题材，才能启动一些走势。