《HOME专栏》铅市冷灶亟需好题材来烧热

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
**死气沉沉又一年？**
那么，难道铅价走势又将迎来枯燥乏味的一年吗？
有两项截然相反的指标暗示并不尽然。
首先是资产管理机构在LME的仓位，照伦敦Standard Bank分析师Leon Westgate在1月6日报告的说法，基金经理人已从漠不关心，转为“强烈厌恶”，建立了大量空仓。
从LME交易的特质，以及场外活动转入LME统计报告类别的情况来看，这可能预告将有一波大范围的仓位调整。
铅市第二项有趣的特色，就是上海期交所(SHFE)未平仓合约的高水位。
去年7月期间，上期所未平仓合约口数从17,626口暴增至56,148口。在此同时，上期所期铅价格也大涨。沪铅之后回跌，呼应与LME价格走弱。
但未平仓合约并未同步下滑。12月底时，未平仓合约口数仍高达49,166口。
外界仍在怀疑上海市场可能发“升”了什么事，但无法确定。
这两大市场的活动与仓位形成强烈对比，或许是2015年铅市将比去年稍微更有看头的最正面信号。
不过，还是要有好的题材，才能启动一些走势。
或者说，只要有任何题材也行。(完) (译文审校 许娜/杜明霞/艾茂林/蔡美珍)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。