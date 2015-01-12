台湾热股：标智上证50ETF价格异常波动，未发现特定人炒作--证交所

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 近期陆股交投火热，台湾挂牌的标智上证50中国指数基金 价格也异常波动。台湾证交所周一表示，初步并未发现筹码集中在特定对象手中，惟与香港根源地价差很大，投资人操作应留意。
证交所副总经理杨朝荣对路透表示，标智上证50上周价格异常飙涨，交易所监视部门已对该档ETF(指数股票型基金)监控，目前尚未看到特定人介入操作，筹码也没有特别集中的现象，但还需再观察一段时间。
本地时间11:14，标智上证50暴跌29.8%，报139台币;上证指数 跌1.12%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。