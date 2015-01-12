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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 11:27 BJT

台湾热股：标智上证50ETF价格异常波动，未发现特定人炒作--证交所

路透台北1月12日 - 近期陆股交投火热，台湾挂牌的标智上证50中国指数基金 价格也异常波动。台湾证交所周一表示，初步并未发现筹码集中在特定对象手中，惟与香港根源地价差很大，投资人操作应留意。

证交所副总经理杨朝荣对路透表示，标智上证50上周价格异常飙涨，交易所监视部门已对该档ETF(指数股票型基金)监控，目前尚未看到特定人介入操作，筹码也没有特别集中的现象，但还需再观察一段时间。

本地时间11:14，标智上证50暴跌29.8%，报139台币;上证指数 跌1.12%。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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