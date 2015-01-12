《中国金融债发行日程表》--1月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 130 3 3.94% 固息金融债 1/13-1/14 130 5 4.02% 固息金融债 1/13-1/14 *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多50 3 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多60 5 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多50 7 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多60 10 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 (2014年第30、27、28、29期及2015年第1期增发债) 兴业银行 150 3 推迟发行 固息金融债 -- 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (发稿 李宏薇；审校 边竞/吴芳)