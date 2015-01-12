版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 15:46 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 *农发行         130            3         3.94%       固息金融债    1/13-1/14
                 130            5         4.02%       固息金融债    1/13-1/14
 *国开行       至多40           1        周二招标     固息增发债    1/14-1/15
               至多50           3        周二招标     固息增发债    1/14-1/15
               至多60           5        周二招标     固息增发债    1/14-1/15
               至多50           7        周二招标     固息增发债    1/14-1/15
               至多60          10        周二招标     固息增发债    1/14-1/15
                    (2014年第30、27、28、29期及2015年第1期增发债)
  兴业银行      150             3        推迟发行     固息金融债       --
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2014年已发行金融债一览表》

 (发稿 李宏薇；审校 边竞/吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐