《中国金融债发行日程表》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 130 3 3.94% 固息金融债 1/13-1/14 130 5 4.02% 固息金融债 1/13-1/14 *国开行 至多40 1 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多50 3 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多60 5 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多50 7 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 至多60 10 周二招标 固息增发债 1/14-1/15 (2014年第30、27、28、29期及2015年第1期增发债) 兴业银行 150 3 推迟发行 固息金融债 -- 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (发稿 李宏薇；审校 边竞/吴芳)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。