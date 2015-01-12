更新版 1-香港热股：长实与和黄股价分创五个半月及四个月高位，受益重组大计

(新增投行看法及更新股价表现)

路透香港1月12日 - 由香港首富李嘉诚控制的长江实业 与和记黄埔 公布的大型重组计划受到投资界欢迎，预期可提升股东价值，两家公司股份周一股价大涨，长实及和黄股价分别曾升至近五个半月及四个月高位，成交大幅增加。

长实及和黄周一开盘分别大涨14.98%及14.42%，其后进一步上扬，长实最多曾升逾两成至150.3港元的近五个半月高位，和黄最多涨18%至103.1港元的近四个月高点。两只股份居今天最高成交额的头两位。至于大市恒生指数 高开0.83%后涨幅持续收窄，接近早盘收市转跌。

上周五长实与和黄于港股收市后公布历来最大规模内部重组方案，以将两家公司重新划分为地产与非地产。长实先吸收合并和黄，改名为“长和”并保留现有股票编号，然后将地产业务以实物分派方式分拆上市，名为＂长地＂，此举将解除两家公司的控股关系，有助释放实际价值。

分析师普遍认为重组对两家公司有利，投行摩根大通和瑞信分别将长实的目标价调升至182港元及184港元。

摩根大通估计，消除长实持有和黄的控股公司折让后，和黄及长实的潜在升幅可达42-46%，主要由于资产净值折让收窄。该行估计合并后的＂长和＂资产净值达8,589亿港元，或相当于每股222港元。