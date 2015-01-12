更新版 1-香港热股：长实与和黄股价分创五个半月及四个月高位，受益重组大计

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(新增投行看法及更新股价表现)
路透香港1月12日 - 由香港首富李嘉诚控制的长江实业 与和记黄埔 公布的大型重组计划受到投资界欢迎，预期可提升股东价值，两家公司股份周一股价大涨，长实及和黄股价分别曾升至近五个半月及四个月高位，成交大幅增加。
长实及和黄周一开盘分别大涨14.98%及14.42%，其后进一步上扬，长实最多曾升逾两成至150.3港元的近五个半月高位，和黄最多涨18%至103.1港元的近四个月高点。两只股份居今天最高成交额的头两位。至于大市恒生指数 高开0.83%后涨幅持续收窄，接近早盘收市转跌。
上周五长实与和黄于港股收市后公布历来最大规模内部重组方案，以将两家公司重新划分为地产与非地产。长实先吸收合并和黄，改名为“长和”并保留现有股票编号，然后将地产业务以实物分派方式分拆上市，名为＂长地＂，此举将解除两家公司的控股关系，有助释放实际价值。
分析师普遍认为重组对两家公司有利，投行摩根大通和瑞信分别将长实的目标价调升至182港元及184港元。
摩根大通估计，消除长实持有和黄的控股公司折让后，和黄及长实的潜在升幅可达42-46%，主要由于资产净值折让收窄。该行估计合并后的＂长和＂资产净值达8,589亿港元，或相当于每股222港元。
瑞信则预期，因重组对长实及和黄带来的估值提升分别达48%和44%；估计合并后＂长和＂的资产净值折让将收窄至20%，而＂长地＂的折让则降至28%，较其他香港地产股的折让为低，因长地将成为拥有香港第二大收租物业组合以及最大酒店资产组合的地产商，以资产净值计在港和中国发展商中属第二大。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。