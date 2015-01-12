《交易视点》中国信用债利差保护程度相对偏高--中信证券

路透上海1月12日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，信用产品的利差保护程度相对偏高，表现在偏高于历史均值的信用利差水平，信用利差的收窄取决于稳定的资金面和偏强的配置力量。

短期来看，IPO冲击将为资金面带来扰动、若中票市场收益率有所调整将带来较好配置机会；上周有关佳兆业的传闻继续发酵，境外相关债券价格大幅滑落达70%，虽然对境内市场影响有限，但也加大了对市场对低评级产品的关注度。

中科云网宣布回购债券但随后发布公告相关款项回收未到位、董事长孟凯辞职，ST湘鄂债的回购风险仍需关注。对于低评级产品，我们认为投资者对信用风险的关注度已有所提升，虽然等级利差的缩减可能受限，但性价比较高的中低等级高息产品仍具备较好的配置价值。

**中低评短融仍有配置价值**

受资金利率下行推动，上周短端产品收益率出现一定程度下行，1年国开和AAA短融收益率分别下行至3.98%和4.60%的水平。

从趋势看，目前3.78%的7天回购利率水平仍然偏高，但短期来看，市场将在本周受到IPO发行的再次冲击，在此期间银行间资金面预计将受到明显扰动，从而短期抬高资金利率水平，不利于短端产品收益率的继续下行。

对于配置型投资者，较高的绝对收益率仍使中低评级短融具有一定的配置价值；而短期资金利率的上行，也给投资者带来了择机选择高息券种的机会。

**城投债仍面临不确定性**

上周城投债追随其他信用产品走势, 7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行15BP至6.00%左右的水平。

上周有关地方政府债务的新闻层出不求，有传地方政府债务上报规模惊人、也有传存量债务数据暂时不对外公开。

我们认为，不管消息好坏、均属猜测，在没有明确信息进一步公布之前城投类债券仍在不确定性的负面笼罩当中；但无论债务是否纳入预算，城投企业短期完全脱离政府信用的可能性不高，投资者仍然可以择机优选配置。

**个券点评**

上周共有38只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量481亿元。

短融和超短融中，我们推荐15神华能源 SCP001、15中电建SCP001、15中铝SCP001、15兖矿SCP001、15武钢CP001、15南方水泥SCP001、15桂建工SCP001、15保利能源CP001。

中期票据中，我们推荐15清控MTN001；企业债中，我们推荐15沈铁西债（有担保）。(完)