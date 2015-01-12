更新版 1-台湾热股：标智上证50ETF价格异常波动，未发现特定人炒作--证交所

(新增官员说法及细节)

路透台北1月12日 - 近期陆股交投火热，台湾挂牌的标智上证50中国指数基金 价格也异常波动。台湾证交所周一表示，初步并未发现筹码集中在特定对象手中，惟与香港根源地价差很大，投资人操作应留意。

证交所副总经理杨朝荣对路透表示，标智上证50上周价格异常飙涨，交易所监视部门已对该档ETF(指数股票型基金)监控，目前尚未看到特定人介入操作，筹码也没有特别集中的现象，但还需再观察一段时间。

〞筹码不多，一哄抬就上去，投资人要留意。〞杨朝荣说。

他表示，标智上证50中国指数基金原始交易市场是香港交易所(交易代码 )，目前流通在台湾的筹码约3万张左右。由于筹码不多，容易受到人为操纵。

本地时间11:36，台湾标智上证50跌幅扩大至34.24%，报130.2台币;香港标智上证50跌0.86%，报23.3港币;中国股市方面，上证指数 早盘跌2.12%，上证50指数 跌1.73%。

杨朝荣称，上周标智上证50ETF在集中市场的价格，短短五个交易日从89.8台币窜升至198台币，已是香港挂牌地价格的两倍之多，今日纵然大幅回档，仍远高于根源地价格逾50%。