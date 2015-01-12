更新版 1-台湾热股：标智上证50ETF价格异常波动，未发现特定人炒作--证交所

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(新增官员说法及细节)
路透台北1月12日 - 近期陆股交投火热，台湾挂牌的标智上证50中国指数基金 价格也异常波动。台湾证交所周一表示，初步并未发现筹码集中在特定对象手中，惟与香港根源地价差很大，投资人操作应留意。
证交所副总经理杨朝荣对路透表示，标智上证50上周价格异常飙涨，交易所监视部门已对该档ETF(指数股票型基金)监控，目前尚未看到特定人介入操作，筹码也没有特别集中的现象，但还需再观察一段时间。
〞筹码不多，一哄抬就上去，投资人要留意。〞杨朝荣说。
他表示，标智上证50中国指数基金原始交易市场是香港交易所(交易代码 )，目前流通在台湾的筹码约3万张左右。由于筹码不多，容易受到人为操纵。
本地时间11:36，台湾标智上证50跌幅扩大至34.24%，报130.2台币;香港标智上证50跌0.86%，报23.3港币;中国股市方面，上证指数 早盘跌2.12%，上证50指数 跌1.73%。
杨朝荣称，上周标智上证50ETF在集中市场的价格，短短五个交易日从89.8台币窜升至198台币，已是香港挂牌地价格的两倍之多，今日纵然大幅回档，仍远高于根源地价格逾50%。
金管会主委曾铭宗在立法院接受质询时也提及，证交所若发现交易异常，会针对资金来源与流向进行了解，若涉及不法就会移送检调处理。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。