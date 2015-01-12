《MAGUIRE专栏》面对利空因素大豆不降反升，空头是否应坚守阵地？

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
巴西Mato Grosso地区的天气状况图表 (link.reuters.com/cas73w)
**价格回应**
虽然该国很多地方最近雨水充足，但国内一些主要市场的大豆现货价格近来都上涨，这是对美国大豆期货市场走坚做出的回应。
巴西本地市场的强势，无疑给空方交易员带来更多疑虑，他们原本预期价格会进一步下滑。
但应当指出的是，今年初Mato Grosso大豆价格处于2010年以来最低位，也低于2014年同期水平。
巴西现货大豆价格图表 (link.reuters.com/fas73w)
交易员的大豆期货和期权布仓情况 (link.reuters.com/das73w)
在美国期货市场上布有空仓的交易员，今后可能将继续追踪巴西和其他地方的现货价格，寻求整体作物预估的指导线索。
主要产出市场进一步走坚，料将预示著作物全面短缺，并可能促使美国交易所上出现更多空头回补。
但巴西价格重又走软可能被视为作物全面丰产的迹象，随着南美进入收获季，这可能向美国和其他市场进一步施加压力。(完)
(编译 王颖/龚芳/艾茂林; 审校 李爽/王颖/徐文焰/高琦)
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