韩国金融：全球第二大碳交易市场开始交易，价格逼近欧洲水准

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透1月12日 - 韩国新的碳交易方案于周一开始实施，境内525家企业的碳排放将受到限制，而韩国也将成为全球第二大碳排放交易市场。
这个新的碳排交易市场，是政府于2020年达成温室气体较现有水准降低30%计画的重要部分。
根据新的碳交易方案，韩国发电业者、石化业者、钢铁厂商、汽车制造商、电机公司以及航空业者都已给定固定数量的许可，以涵盖未来三年的碳排放。
政府已经将2015年至2017年的许可排放量设定在相当于168.7万吨二氧化碳。任何排放量超过许可的公司，必须在市场上从他人手上买进许可。
在周一交易中，第一批成交的许可价格为7,860韩元(7.26美元)，之后升至8,640韩元(7.97美元)，相当于全球最大碳排市场--欧洲市场的水准。
首日交易中，共有四笔成交记录，共计1,040笔许可于韩国证交所(KRX)成交。(完)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。