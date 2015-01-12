韩国金融：全球第二大碳交易市场开始交易，价格逼近欧洲水准

路透1月12日 - 韩国新的碳交易方案于周一开始实施，境内525家企业的碳排放将受到限制，而韩国也将成为全球第二大碳排放交易市场。

这个新的碳排交易市场，是政府于2020年达成温室气体较现有水准降低30%计画的重要部分。

根据新的碳交易方案，韩国发电业者、石化业者、钢铁厂商、汽车制造商、电机公司以及航空业者都已给定固定数量的许可，以涵盖未来三年的碳排放。

政府已经将2015年至2017年的许可排放量设定在相当于168.7万吨二氧化碳。任何排放量超过许可的公司，必须在市场上从他人手上买进许可。

在周一交易中，第一批成交的许可价格为7,860韩元(7.26美元)，之后升至8,640韩元(7.97美元)，相当于全球最大碳排市场--欧洲市场的水准。