《中国2015年已发行金融债一览表》--1月12日

路透上海1月12日 - 以下为中国2015年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月6日 40 3 3.85% 5.10 2014年30期 1月6日 40 1 3.8045% 3.90(第二次增发，参考收益率) 2014年27期 1月6日 60 5 3.9830% 2.68(第四次增发，参考收益率) 2014年28期 1月6日 60 7 4.1513% 1.78(第四次增发，参考收益率) 2014年29期 1月6日 60 10 4.1392% 1.78(第四次增发，参考收益率) 总计 260 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) (年) *第一期 1月12日 130 3 3.94% 3.88 *第二期 1月12日 130 5 4.02% 3.31 总计 260 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 暂无 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ---------------------------------------------------------------------------------- 暂无 注:1、*代表新增 2、中国2014年已发行金融债一览表请点选 3、中国2013年已发行金融债一览表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (整理 李宏薇；审校 吴芳)