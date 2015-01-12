投行观点：油价暴跌上修台湾经济成长率预估，今年料不升息--高盛

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 国际投行--高盛 今日发出亚洲区经济分析指出，因油价大跌而上修亚洲各地的经济成长率，其中上修台湾2015年的经济成长率达0.3百分点，为亚洲地区最高、估为3.8%(原3.5%)。
在油价走低下，高盛同时下修今年台湾的通膨率至1.0%，高盛也预期2015年台湾央行将不致升息，但在强势美元、偏弱的日圆/欧元走势之下，台币的压力将仍偏重。
高盛本次同时上修香港、韩国及菲律宾的经济成长率0.2百分点、中国0.1个百分点。
台湾央行去年底时宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。此外，台湾央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。
全球原油价格周一继续下跌，因欧洲和亚洲需求疲弱。2月布兰特原油 跌0.93美元，报每桶49.18美元。
去年11月台湾官方公布第三季经济成长率3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远了。 (完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。