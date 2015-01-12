投行观点：油价暴跌上修台湾经济成长率预估，今年料不升息--高盛

路透台北1月12日 - 国际投行--高盛 今日发出亚洲区经济分析指出，因油价大跌而上修亚洲各地的经济成长率，其中上修台湾2015年的经济成长率达0.3百分点，为亚洲地区最高、估为3.8%(原3.5%)。

在油价走低下，高盛同时下修今年台湾的通膨率至1.0%，高盛也预期2015年台湾央行将不致升息，但在强势美元、偏弱的日圆/欧元走势之下，台币的压力将仍偏重。

高盛本次同时上修香港、韩国及菲律宾的经济成长率0.2百分点、中国0.1个百分点。

台湾央行去年底时宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。此外，台湾央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。

全球原油价格周一继续下跌，因欧洲和亚洲需求疲弱。2月布兰特原油 跌0.93美元，报每桶49.18美元。

去年11月台湾官方公布第三季经济成长率3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远了。 (完)