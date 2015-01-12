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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 12:07 BJT

台湾经贸：今年出口审慎乐观，持平往上--财政部长

路透台北1月12日 - 台湾财政部长张盛和周一在立法院指出，今年台湾的出口审慎乐观，持平往上。

上周财政部公布的去年12月出口意外出现年衰退，主因国际油价大跌，矿产品及塑化产品买气观望。 2014年台湾出口较上年同期则成长2.7%。

11月时台湾主计总处预估2015年经济成长率为3.50%，其中出口年成长3.56%、进口年成长3.43%。 (完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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