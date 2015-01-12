《全球汇市》美国薪资水平下降令美元多头失望，澳元表现出色

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1854 1.1839 +0.13 -2.01 1.2097
美元/日圆 118.24 118.50 -0.22 -1.20 119.68
欧元/日圆 140.16 140.29 -0.09 -3.19 144.78
美元/瑞郎 1.0131 1.0140 -0.09 +1.91 0.9941
英镑/美元 1.5166 1.5158 +0.05 -2.61 1.5573
美元/加元 1.1843 1.1866 -0.19 +1.94 1.1618
澳元/美元 0.8247 0.8200 +0.57 +0.97 0.8168
新西兰元/美元 0.7854 0.7835 +0.24 +0.73 0.7797
澳元/日圆 97.510 97.170 +0.35 -0.25 97.750
新西兰元/日圆 92.870 92.840 +0.03 -0.47 93.310
英镑/日圆 179.32 179.62 -0.17 -3.79 186.38
澳元/新西兰元 1.0494 1.0455 +0.37 +0.24 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/许娜/张若琪/陈宗琦；审校 徐文焰/张荻/白云/艾茂林)
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。