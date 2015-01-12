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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 12:15 BJT

《全球汇市》美国薪资水平下降令美元多头失望，澳元表现出色

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1854 1.1839 +0.13 -2.01 1.2097

美元/日圆 118.24 118.50 -0.22 -1.20 119.68

欧元/日圆 140.16 140.29 -0.09 -3.19 144.78

美元/瑞郎 1.0131 1.0140 -0.09 +1.91 0.9941

英镑/美元 1.5166 1.5158 +0.05 -2.61 1.5573

美元/加元 1.1843 1.1866 -0.19 +1.94 1.1618

澳元/美元 0.8247 0.8200 +0.57 +0.97 0.8168

新西兰元/美元 0.7854 0.7835 +0.24 +0.73 0.7797

澳元/日圆 97.510 97.170 +0.35 -0.25 97.750

新西兰元/日圆 92.870 92.840 +0.03 -0.47 93.310

英镑/日圆 179.32 179.62 -0.17 -3.79 186.38

澳元/新西兰元 1.0494 1.0455 +0.37 +0.24 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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