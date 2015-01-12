《香港已公布新股发行上市日程表》--1月12日

路透香港1月12日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 雅仕维 1.1 6.43-7.72 5.85-7.02 1/15 中银国际 12/31-1/7 科劲国际 1.75 1.89-2.59 1.08-1.48 1/16 建勤环球 12/31-1/7 新龙移动 0.448 0.33-0.4 0.73-0.9 1/15 海通国际 12/31-1/6 泰加保险 1.25 1.5-2.25 1.2-1.8 1/15 创桥国际 12/31-1/6 日成控股 2.797 1.12-1.68 0.4-0.6 1/14 天财资本 12/30-1/5 佐力小贷 3 3.9* 1.3* 1/13 中国银河国际 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)