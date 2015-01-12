《香港已公布新股发行上市日程表》--1月12日

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透香港1月12日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司 一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12/31-1/7 雅仕维 1.1 6.43-7.72 5.85-7.02 1/15 中银国际 12/31-1/7 科劲国际 1.75 1.89-2.59 1.08-1.48 1/16 建勤环球 12/31-1/7 新龙移动 0.448 0.33-0.4 0.73-0.9 1/15 海通国际 12/31-1/6 泰加保险 1.25 1.5-2.25 1.2-1.8 1/15 创桥国际 12/31-1/6 日成控股 2.797 1.12-1.68 0.4-0.6 1/14 天财资本 12/30-1/5 佐力小贷 3 3.9* 1.3* 1/13 中国银河国际 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。