中国债市动态：现券小幅波动IRS略上探，消息清淡短期交投方向暂不明朗

路透上海1月12日 - 中国银行间债市周一早盘现券和利率互换(IRS)仍小幅波动。交易员表示，近期消息面较为清淡，虽新股扰动下资金拆借难度尚可，但是多数机构交投积极性并不高，多待政策或者数据方面提供更多方向性指引。

“互换上了点，现券没怎么动，”上海一银行交易员表示，这几天政策没有什么明显的消息，大家继续做的动力不大，而且宏观数据公布在即，多数机构都等着先看看数据再觅方向。

他并表示，只有政策继续宽松，央行持续放水，现券才有交易机会，而当前收益率曲线整体较为平坦，如果央行迟迟没有动作，现券震荡盘整行情局面恐难打破。

本周将公布去年12月宏观数据，路透调查的23家机构预测中值显示，中国2014年12月新增人民币贷款预计与上月持平为8,527亿元人民币；而12月末M2同比增速小幅上升至12.5%。多种信贷需求的回暖以及积极的信贷政策，促进了当月新增人民币贷款在 全年信贷中的占比大幅高于往年同期。

中国人民银行上周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。

此外，上海另一交易员表示，传言12月新增信贷偏低，市场对央行持续出手预期仍在。

剩余期限近10年的国开行固息债140205券，最新报价 在4.07%/4.01%，上日尾盘为4.06%/4.02%。

本周一起，沪、深两市将有22家公司首次公开发行(IPO)。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选