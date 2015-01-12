中国汇市：人民币早盘刷新今年高点，中间价和离岸市场做多热情推动

* 人民币早盘刷新2015年以来高点

* 中间价连续第二日上扬至年内新高

* 香港离岸人民币上涨引领

* 市场关注明日贸易数据的出台

路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走升并创年内新高，中间价连续第二日走升至2015年年内新高，激发市场做多热情，交易员称，受境外美元指数下跌影响，香港离岸人民币走升，带领在岸市场走强，并升破6.20整数关口，盘中一度大涨145个点子，逆转此前2015年年内人民币汇率的弱势。

交易员称，美国非农就业报告令美元多头深感失望，令离岸市场看跌人民币的情绪正在减弱，而境内新年年初的购汇也没那么多，只有受暴跌油价刺激而不时出手的油盘购汇盘，整体客盘显得结汇略多，不过短期看市场仍是震荡为主。

“今天(美元）CNH跌了，境外市场比较重，客户看跌人民币的情绪没那么强，所以CNH不断下跌，...估计今天（人民币）先升后贬。”一股份行交易员称。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.1992元，盘中最高报6.1941元，上日收报6.2086元。今日人民币兑美元中间价 为6.1233元，上日中间价为6.1296元。

市场并期待明天出炉的贸易数据，交易员称，考虑到今天中间价上涨幅度不小，估计明天的贸易顺差不会太少，监管层或通过中间价向市场传递人民币不应贬值的信号。

“明天的fixing可能和贸易数据关系比较密切，…在过去几个月里，每次出贸易数据当天的（美元）fixing都有大幅低开的表现, 但是日内并有没太大的影响，还是要看明天数据的具体结构。”一外资行交易员说。

全球汇市，美元周一亚洲时段早盘难以扭转颓势，之前公布的数据显示美国薪资意外下滑，给本来看上去颇为强劲的就业市场蒙上阴影，美元因而挫跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3080/30，上日尾盘为6.312。

北京时间12:08，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1985/05元，上一交易日尾盘报6.2054元。