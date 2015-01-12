《中国新债预测》国开行短债预测值较上周结果抬升，长端情绪略有改善

* 招标品种：2014第30、27、28、29期和2015第一期增发债

* 期限及金额上限：1年40亿元；3/7年50亿元；5/10年60亿元

* 招标时间: 1/3/5年：1月13日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.80%-3.95%；3.83%-3.95%；3.94%-4.03%；4.05%-4.13%；4.05%-4.14%

* 预测均值: 3.85%；3.88%；3.98%；4.08%；4.10%

路透上海1月12日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，整体来看，明日五期新债需求与上周同期相比变化不大，但考虑到新股IPO申购因素，一年和三年期收益率定位略有上行，七年以上品种则对倒挂等情况进行了一定修正，定位低于上周。

上述五期债收益率预测均值分别为3.85%、3.88%、3.98%、4.08%和4.10%。

华中一银行交易员表示，目前市场对短债看法依旧优于长债，但IPO因素可能会影响其定位，“二级今天比较清淡，交易的话还是比较谨慎。”

今日银行间资金市场14天以内主要回购利率多小幅波动，变动幅度均在5个基点(bp)之内。但未来两日新股申购将步入高峰期，资金变化情况仍需继续关注。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.9536%、3.9496%、4.0559%、4.1203%和4.1341%。

上周二国开行招标的同样五期债，结果分别为3.8045%、3.85%、3.9830%、4.1513%和4.1392%。

明日五期债为国开行2014年第30期 、2015年第一期、2014年第27期 、28期 和29期 增发债。

具体发行条款如下：

2014年第30、27、28、29期和2015年第1期增发债

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发行上限 1年40亿元；3/7年50亿元；5/10年60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月13日上午9:30-10:30

7/10年：1月13日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 1月15日

起息日 1年：2014年12月4日

3年：2015年1月8日

5/7/10年：2014年11月20日

分销期 1/14-1/15

上市日 1年：1月19日；3/5/7/10年：1月21日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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