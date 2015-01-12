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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 12:54 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元空头回补支撑澳元/美元

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    *  澳元/新西兰元触及1.0500的同时，澳元/美元短暂突破0.8250
    *  澳元周一表现突出，正如上周五晚间的表现
    *  澳元/新西兰元空头回补是澳元新一轮走强的主要动力
    *  澳元表现出来的抗跌性，表明随着澳元/新西兰元空头减仓出逃，
澳元还有更多上涨空间
    *  市场看空澳元的程度肯定很高，因为这是2015年一大公认的交易
题材
    *  在欧洲央行宣布最新决策前，澳元/美元有可能升回0.8400(完)
  

 (编译 王颖；审校 白云)
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