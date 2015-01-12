《汇市简讯》澳元/新西兰元空头回补支撑澳元/美元

0426GMT * 澳元/新西兰元触及1.0500的同时，澳元/美元短暂突破0.8250 * 澳元周一表现突出，正如上周五晚间的表现 * 澳元/新西兰元空头回补是澳元新一轮走强的主要动力 * 澳元表现出来的抗跌性，表明随着澳元/新西兰元空头减仓出逃， 澳元还有更多上涨空间 * 市场看空澳元的程度肯定很高，因为这是2015年一大公认的交易 题材 * 在欧洲央行宣布最新决策前，澳元/美元有可能升回0.8400(完) (编译 王颖；审校 白云)