路透专访：中华邮政4月有望提高寿险资金海外可投资比重至45%--董事长

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透台北1月12日 - 在台湾拥有最大可运用资产的中华邮政周一表示，将于今年4月向主管机会提出申请，将保险资金可投资海外比重上限由原来的40%提高至45%，若获准，可投资海外部位将新增约350亿台币，推估今年底海外总投资部位估将达7,200亿台币。
中华邮政董事长翁文祺在接受路透专访时指出，将缓缓并稳健提高海外投资比重，主要是现阶段海外投资收益高于国内收益，并同时检讨海外的资产部位配置。
〞在可预见的将来，海外部位不管是比重或绝对金额，还是会增加。〞他说。
他指出，2014年邮局存户净增存款就达3,300亿台币，台湾市场过小，难以完全符合中华邮政投资需求，〞我有这么多的水，但澡缸这么小。〞仍应适度提高海外投资。
中华邮政目前可运用资产约达6.2兆(万亿)台币，其中储户存款达约5.4兆，寿险资金则有7千多亿台币。该公司目前的海外资产配置约占总资产的11%，其中九成以上均投入固定收益市场。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。