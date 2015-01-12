路透专访：中华邮政4月有望提高寿险资金海外可投资比重至45%--董事长

路透台北1月12日 - 在台湾拥有最大可运用资产的中华邮政周一表示，将于今年4月向主管机会提出申请，将保险资金可投资海外比重上限由原来的40%提高至45%，若获准，可投资海外部位将新增约350亿台币，推估今年底海外总投资部位估将达7,200亿台币。

中华邮政董事长翁文祺在接受路透专访时指出，将缓缓并稳健提高海外投资比重，主要是现阶段海外投资收益高于国内收益，并同时检讨海外的资产部位配置。

〞在可预见的将来，海外部位不管是比重或绝对金额，还是会增加。〞他说。

他指出，2014年邮局存户净增存款就达3,300亿台币，台湾市场过小，难以完全符合中华邮政投资需求，〞我有这么多的水，但澡缸这么小。〞仍应适度提高海外投资。