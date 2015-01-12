韩国政经：总统朴槿惠关于利率政策的评论并未假设降息--青瓦台官员

“(朴槿惠总统)陈述宏观政策决定将透过与主管当局之间的沟通来做出的大原则，”负责经济和财政政策的总统秘书Choi Sang-mok表示。

朴槿惠在记者会上谈及降息议题时表示，政策当局将透过彼此的合作及时做出回应。