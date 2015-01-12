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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 13:39 BJT

韩国政经：总统朴槿惠关于利率政策的评论并未假设降息--青瓦台官员

“(朴槿惠总统)陈述宏观政策决定将透过与主管当局之间的沟通来做出的大原则，”负责经济和财政政策的总统秘书Choi Sang-mok表示。

朴槿惠在记者会上谈及降息议题时表示，政策当局将透过彼此的合作及时做出回应。

在韩国，央行七人货币政策委员会有权在每月的会议设定政策利率。(完) (编译 于春红/戴素萍; 审校 李婷仪/李春喜)
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